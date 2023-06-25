القاهرة تخصص أكثر من 5 آلاف أتوبيس ومينى باص في عيد الأضحى

وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، هيئة النقل العام بوضع خطة تشغيلية تناسب احتياجات المواطنين في عيد الأضحى المبارك مع التأكيد على توفير وحدات طوارئ بكافة جراجات الهيئة للتدخل السريع، والدفع بسيارات إضافية في حال الحاجة إليها وتكليف غرفة العمليات المركزية بالهيئة بالتواصل مع جميع المحطات لاسلكيا؛ لمراقبة ومتابعة خطوط التشغيل على مدار 24 ساعة.

25 خط خدمة خاصة للعيد

وأضاف محافظ القاهرة، أنه تم تخصيص 25 خط خدمة خاصة للعيد للأماكن التي يقبل عليها المواطنون خاصة الحدائق والمتنزهات يعمل عليها 250 أتوبيس، مشيرًا إلى أن هيئة النقل العام لديها 193 خطا ثابتا تعمل عليها ما يقارب 3 آلاف أتوبيس بالإضافة إلى 2700 مينى باص لتغطى القاهرة بالكامل.

رفع مخلفات الذبح أولا بأول

وشدد «عبد العال»، على هيئة نظافة وتجميل وانارة القاهرة برفع حالة الطوارئ وإيقاف الإجازات بين العاملين، وتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين وساحات الصلاة ورفع مخلفات الذبح أولًا بأول.

استعدادات الصحة

وطالب محافظ القاهرة مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ وإلغاء إجازات الأطباء العاملين بها، والتنسيق مع مديريتي التموين والطب البيطري لشن حملات على الأسواق والمرور على أماكن بيع اللحوم؛ للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية واشتراطات البيئة والتأكد من حصول العاملين بها على شهادات صلاحية سارية المفعول، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.