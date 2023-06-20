محافظ القاهرة: دراسة تطوير منطقة كابريتاج حلوان والعيون الكبريتية

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بحضور المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة الجنوبية، واللواء حسام طوبار رئيس حي حلوان ولفيف من القيادات السياسية بمحافظة القاهرة منطقة كابريتاج حلوان ،وأكد محافظ القاهرة أنه آن الآوان لعـودة مدينة حلوان إلي سابق عهدها كواحدة من أقدم واشهر المدن ذات السياحة العلاجية لعلاج أمراض الجلدية والرماتيزم والعظام، وإحدي المعالم السياحية الشهيرة في نطاق القاهرة الكبرى ، اذ كانت تعتبر من وقت قصير مشتي عالمي ومقصد جاذب للعديد من المصريين والاجانب منذ عشرات السنين.

مشروعات التطوير

وأعلنت محافظة القاهرة عن البدء في دراسة وتخطيط تطوير منطقة كابريتاج حلــوان وحديقة الهابي داى وعيونها الكبريتية ، والكابريتاج العلاجي لإعادة مدينة حلـوان الي سابق عهدها كمشفي عالمي له سمعته بجوها الجاف المميز ومياهها المعدنية التي كانت مقصدا لاعداد هائلة، وانه يتم تنفيذ كافة الخطط ومشروعات التطوير للاستغلال السياحي الامثل لمنطقة حلـوان الغنية بالعيون الكبريتية والمعدنية كواحدة من أشهر العيون الكبريتية المعالجة وتحوي أغني العناصر الشفائية الطبية للعديد من الامراض الجلدية والام الروماتيزم والعظام وخاصة مع تمتع مناخها الجاف والذي يعتبر جو مثالي للمصحات العلاجية علي مستوي العالم.

تطوير شامل

ووجه المحافظ بضرورة البدء في تطوير شامل لمركز حلوان الكبريتي للطب الطبيعي والاستشفاء والذي تم تاسيسة منذ عشرات السنين علي الطراز الاسلامي ومقام علي 3 افدنة ويضم38 حجرة للعلاج بالمياه الكبريتية وغرف للاستراحة و10 شاليهات لاقامة المرضي على ان يشمل التطوير المباني القائمة حاليا ورفع كفاءتها وتطوير الحمامات الكبريتية مع توسعة مدروسة للمركز الطبي وزيادة الشاليهات لجذب المترددين .وذلك في إطار جهود محافظة القاهرة للارتقاء بوجه القاهرة وبما يليق بها كعاصمة للبلاد مع الحفاظ علي مقتنياتها الاثرية والسياحية واعادة تنظيم مواردها والعمل على تعظيمها.