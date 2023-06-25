محافظ القاهرة يقرر وقف إجازات شركتي مياه الشرب والصرف أيام العيد

شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على مسئولى شركتى الصرف الصحى والمياه برفع درجة الاستعداد القصوي لمجابهة أى أعطال بشبكات الصرف الصحي والمحطات خلال اجازة عيد الاضحى المبارك مع ايقاف اجازات كافة المسئولين ومديري تشغيل وصيانة المحطات والشبكات والمخازن ومحطة الوقود والخط الساخن والأمن والسلامة والصحة المهنية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الغربية والشرقية والشمالية والسكرتير العام ورؤساء الاحياء ومديري مديريات الخدمات وعدد من التنفيذيين.

تأمين المحطات

وشدد محافظ القاهرة على مسئولى شركة الصرف الصحى بضرورة تأمين كافة المحطات ومصادر تغذية المحطات بالطاقة الكهربائية ورفع درجة استعداد مولدات الكهرباء الاحتياطية للعمل فور انقطاع الكهرباء، وتكثيف عمليات التطهير للشبكات والمجمعات وبيارات المحطات لتجنب حدوث الطفوحات، وتكليف فرق المتابعة الميدانية بالانتشار والمرور المستمر علي كافة مناطق الخدمة وأغطية مطابق الصرف الصحي .

وطالب محافظ القاهرة بتجهيز فرق مدربة ومعدات للطوارئ من الشفاطات ومعدات الانقاذ بالقرب من دور العبادة وساحات الصلاة والحدائق والمتنزهات لسرعة التعامل فور حدوث أي طارىء.

شكاوى الخط الساخن

كما شدد محافظ القاهرة على شركة المياه برفع درجة الاستعداد القصوى وإعلان حالة الطوارئ لجميع العاملين ، وضرورة التواصل المستمر مع شكاوى الخط الساخن (125) وخدمة العملاء.