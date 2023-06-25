تفاصيل قانون الهجرة الجديد في ألمانيا.. يسمح بدمج اللاجئين بالعمل

أقر البرلمان الألماني قانوناً جديداً للهجرة، حيث يعمل القانون الجديد، الذي تمت الموافقة عليه أمس الأول الجمعة، على وضع تسهيلات أمام هجرة العمال المهرة من خارج دول الاتحاد الأوروبي ويشجعهم على العمل في ألمانيا.

وفي التفاصيل بشأن قانون الهجرة الجديد فى ألمانيا، صوت مشرعو الائتلاف الحاكم لصالح تغييرات قانونية مخصصة لتسهيل حصول العمال المهرة الأجانب على عمل في ألمانيا، التي تعاني من نقص مزمن في الأيدي العاملة في عدد من الصناعات.

وبموجب قانون الهجرة الجديد فى ألمانيا، سيكون هناك نظام نقاط مشابه للنظام الكندي، الذي يأخذ بعين الاعتبار عوامل عديدة، مثل المهارات والتعليم وإتقان اللغة الألمانية أو الإنجليزية.

قانون الهجرة الجديد فى ألمانيا

كذلك سيتم الاعتراف بالمؤهلات المهنية الأجنبية لطالبي الحصول على عمل في ألمانيا، وكانت العقبة الرئيسية أمام الهجرة هي شرط الحصول على درجات علمية معترف بها في ألمانيا.

لكن بموجب التغييرات القانونية الجديدة، لن يضطر المهاجرون المهرة إلى الحصول على اعتراف بشهاداتهم في ألمانيا إذا تمكنوا من إثبات أن لديهم ما لا يقل عن عامين من الخبرة المهنية وشهادة معترف بها من بلدهم الأصلي.

وسيتمكن أي شخص لديه بالفعل عرض عمل أن يأتي إلى ألمانيا ويباشر عمله، وفي الوقت ذاته يبدأ إجراءات الاعتراف بشهادته، وفقاً لما أوردت قناة «الحرة» الأمريكية في تقرير لها اليوم الأحد.

دمج اللاجئين من خلال العمل

وتعالج التعديلات الجديدة مسألة دمج اللاجئين، حيث سيُسمح لبعض طالبي اللجوء المتواجدين حاليا في البلاد بالحصول على الإقامة إن كانوا مؤهلين ويملكون عرضا للعمل، أو يعملون بالفعل.

يشار إلى أن ألمانيا تعاني منذ سنوات في الحصول على عدد كاف من العمال بسبب شيخوخة السكان في قطاعات مثل الضيافة والصحة والبناء، وفي نهاية عام 2022، بقيت نحو مليوني وظيفة شاغرة.