ألمانيا توجه رسالة لروسيا بشأن الأزمة الأوكرانية

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن تدريب طيارين أوكرانيين على قيادة واستخدام مقاتلات من طراز «إف-16» سيكون رسالة لروسيا.

ألمانيا: الدعم المقدم لأوكرانيا لن ينخفض

وأضاف «شولتس»، في حديث نقلته صحيفة «Berliner Zeitung» الألمانية: «كل ما يتعلق بتدريب الطيارين هو مشروع طويل الأجل، لم تقرر الولايات المتحدة بعد بشكل نهائي ما سيحدث في نهاية التدريب، لكن على روسيا ألا تأمل بأن الدعم المقدم لأوكرانيا سينخفض ​​مع مرور الزمن وتطور النزاع».

وجدد المستشار الألماني رسالة بلاده إلى روسيا، قائلا: «على روسيا سحب قواتها»، مشيرا إلى أن ألمانيا تساعد سلطات كييف بالدبابات والذخيرة وكل قدرات الدفاع الجوي الممكنة. وذكرت وسائل إعلام محلية، في وقت سابق، أنه وفقا للخبراء، سيحتاج الطيارون الأوكرانيون إلى أربعة أشهر على الأقل لتعلم كيفية قيادة طائرات «إف-16» القتالية.

أمريكا توافق على تزويد أوكرانيا بمقاتلات «إف-16»

يشار إلى أن الولايات المتحدة أعلنت، في وقت سابق، موافقتها على تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام مقاتلات «إف-16»، كشرط لإمداد كييف بذلك الطراز من الطائرات.

وذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية أن الولايات المتحدة أخبرت شركاءها من الدول المساندة لأوكرانيا أنها ستساند الجهود الدولية لتدريب القوات الأوكرانية على طائرات «إف-16» وأنواع أخرى متطورة من الطائرات، مشيرة إلى أنه من المرجح أن تبدأ برامج التدريب في إحدى الدول الأوروبية في وقت قريب.