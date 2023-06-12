على مقربة من روسيا.. الناتو يجهز لأكبر مناورة في تاريخه بأجواء ألمانيا

يعمل حلف شمال الأطلسي «الناتو» على القيام بأكبر مناورة جوية في تاريخ الحلف، اليوم الاثنين، في الأجواء الألمانية، بمشاركة نحو 250 طائرة و10 آلاف مقاتل، من 25 دولة، وتستمر هذه المناورة الجوية حتى 23 يونيو الجاري.

عدد الطائرات المشاركة

وأورد موقع «إذاعة أوروبا الحرة»، أن مناورات الدفاع الجوي 2023 ستحتضنها دولة ألمانيا الاتحادية، وستضم 250 طائرة، من 25 دولة، ويشمل ذلك اليابان والسويد.

عدد الجنود المشاركين

وسيشارك ما يصل إلى 10000 جندي في المناورات، الهادفة لتعزيز قابلية التشغيل البيني والجاهزية لحماية الحلفاء ضد المسيرات وصواريخ الكروز، في حال وقوع هجوم على المدن أو المطارات أو الموانئ البحرية داخل أراضي الناتو.

تعليق السفيرة الأمريكية في ألمانيا

بدورها، ذكرت السفيرة الأمريكية في ألمانيا، إيمي جاتمان، أنّ المناورات تستهدف إيصال رسالة، خصوصاً إلى روسيا، وتابعت بقولها: «سأكون مندهشة جدًا إن لم يُلاحظ أي زعيم في العالم ما يظهره هذا لناحية روح هذا التحالف، وماذا تعني قوة هذا التحالف، وهذا يشمل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نُضاعف قوتنا من خلال تنسيقنا المشترك».

لماذا ظهرت التدريبات المشتركة؟

وبدأت فكرة التدريبات عام 2018 ضمن الرد على ضم روسيا شبه جزيرة القرم في 2014، على الرغم من أنها لا تستهدف «أي طرف» على وجه التحديد، وفقا لتصريحات الجنرال إينغو غيرهارتس، قائد القوات الجوية الألمانية، أثناء تقديمه التمرين.