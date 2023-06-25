«الصحة السعودية» تصعّد الحجاج المرضى من مستشفيات جدة إلى جبل الرحمة لأداء المناسك

صعّدت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد، عددًا من الحجاج المرضى المنومين في المستشفيات بمحافظة جدة، لتنويمهم في مستشفى جبل الرحمة، لاستكمال علاجهم، وتمكينهم من أداء مناسك الحج.

كوادر طبية ترافق الحجاج المرضى

وأوضحت «الصحة السعودية»، أنه تم نقل المرضى المنومين بواسطة سيارات الإسعاف التابعة للوزارة يرافقهم الكوادر الطبية، إلى جانب تأمين سيارة مرافقة مجهزة بالتجهيزات والمستلزمات التي يحتاجها المرضى أثناء رحلتهم لأداء مناسك الحج.

وبيّنت أنها أكملت جميع الإجراءات الخاصة بتصعيد ضيوف الرحمن المنومين بمستشفياتها إلى المشاعر المقدسة، بالتنسيق مع جميع الجهات ذات الاختصاص؛ لتسهيل حركة نقلهم إلى المشاعر المقدسة، مؤكدة أن تصعيد المرضى المنومين للمشاعر المقدسة يأتي ضمن خطة معدَّة ومدروسة في موسم الحج، من خلال قافلة تضم سيارات إسعاف مجهزة، ومزوَّدة بفريق طبي متكامل وملزمة إسعافية، إضافة إلى أجهزة مراقبة القلب وأجهزة الإنعاش، ويرافق القافلة مركبة إسعاف مساندة ومجهزة بكافة التجهيزات.

ونفذت «الصحة» خطة تصعيد المرضى ضمن القافلة الطبية للمرضى المنومين بمستشفيات المحافظة ممن تسمح ظروفهم الصحية حسب تشخيص الأطباء لأداء فريضة الحج.

وفي سياق متصل، أشاد عدد من علماء اليمن بجهود برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ودوره في تعميق روابط الأخوة الإسلامية عبر استضافة آلاف الأشخاص سنويًا، لأداء مناسك الحج والعمرة من جميع أنحاء العالم، معبرين عن سعادتهم بالوصول إلى الأراضي المقدسة، وسط تسهيلات عالية في الإجراءات، ووفق منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها الوزارة للضيوف كي يؤدوا مناسك الحج بكل يسر وسهولة.

علماء اليمن يشيدون بجهود برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين

وأوضح رئيس المجلس العلمي في رابطة أهل الحديث الدكتور طالب الحريري، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، أن البرنامج فكرة رائدة في استضافة الحجاج من جميع أنحاء العالم وفق برامج متقدمة وخدمة راقية تساعد ضيوف البرنامج في أداء مناسك الحج والعمرة وفق أعلى المستويات المتقدمة، منوهًا بتجربة المملكة الرائدة في إدارة الحشود المليونية من خلال تنظيم مواسم حج ناجحة دون وقوع أي حوادث، ما يعكس خبرتها التي وفق الله سبحانه وتعالى أن تقوم بها على أكمل وجه.

بدوره أشاد وزير الأوقاف الأسبق الشيخ فؤاد أبو بكر خالص، بجهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين، وقال إن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة له جهود كبيرة مبذولة في استضافة ضيوف الرحمن من جميع أنحاء العالم بأعلى مستويات الضيافة وحسن الاستقبال وكافة التسهيلات المقدمة لأداء مناسك الحج والعمرة بكل سهولة، مبينًا أن استضافة هذا العدد الكبير من أكثر من 90 دولة يجسد عناية واهتمام المملكة بالإسلام والمسلمين، عادًا استضافة البرنامج لعدد من علماء اليمن هذا العام من كافة المكونات الدينية دلالة على عناية المملكة باليمن ودعمها المستمر للشعب اليمني.

كما أشاد رئيس حزب السلم والتنمية الدكتور مراد القدسي، بحفاوة الضيافة وحسن الاستقبال والتنظيم، منوهًا بدور لجان العمل في البرنامج وتفانيها في خدمة الحجاج والمعتمرين وفق أعلى مستوى من الضيافة والتنظيم، معربًا عن شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على استضافة علماء اليمن ضمن البرنامج، سائلًا الله أن يحفظ المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبًا وأن يديم عليهم الأمن والاستقرار.