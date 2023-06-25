  السعودية: تجهيز أكثر من 24 ألف حافلة لنقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة

أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل السعودي صالح الزويد، اليوم الأحد، أنه تم تجهيز أكثر من 24 ألف حافلة لنقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام

وقال الزويد - في تصريح خاص لقناة الإخبارية السعودية - إن الهيئة العامة للنقل السعودي أطلقت اليوم مبادرة لقياس مدى انسيابية حركة نقل الحجاج بالحافلات إلى المشاعر المقدسة.

وأوضح أن الهدف من هذه المبادرة هو تحسين طريقة انتقال الحجاج بالحافلات إلى المشاعر المقدسة، والاستفادة من هذه التجربة على مدار السنوات المقبلة.