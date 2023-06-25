طقس مكة المكرمة.. ارتفاع درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية، أن طقس مكة المكرمة والمشاعر المقدسة من المتوقع أن يشهد ارتفاع درجات الحرارة خلال الساعات القادمة.

طقس مكة المكرمة.. ارتفاع درجات الحرارة

وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية على موقعه الإلكتروني، أن درجات الحرارة في طقس مكة المكرمة حاليا 32 درجة مئوية، واتجاه الرياح جنوبي شرقي بسرعة تتراوح بين 10 و20 كيلومترا في الساعة، وفي منى بلغت درجة الحرارة 32 درجة، في حين بلغت في عرفات ومزدلفة 33 درجة.

وأطلق المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية تحذيراً بشأن طقس مكة المكرمة وارتفاع درجات الحرارة اليوم، بالإضافة إلى تحذيرات في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

احتمالية تساقط أمطار رعدية

وأصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية بيانًا توقع فيه استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية في بعض مناطق الحدود الشمالية والشرقية والرياض، بالإضافة إلى بعض مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وفي الوقت نفسه، لا تزال هناك فرصة لتساقط الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة في بعض مناطق جازان وعسير والباحة.