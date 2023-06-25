وزير التعليم العالي يعلن جوائز الهيئات والأفراد لعام 2021

انعقد ظهر اليوم، مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دورته رقم 180 برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ونائب رئيس المجلس وبحضور جميع أعضاء المجلس.

وأعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، أسماء الفائزين بجوائز الهيئات والأفراد لعام 2021 في مجلس أكاديمية البحث العلمي رقم 180، وبلغ عدد الجوائز 63 جائزة ومنحت 37 جائزة لـ 47 فائزا وتم حجب 6 جوائز، وبلغ إجمالي قيمة الجوائز الممنوحة 650 ألف جنيه.

وقال الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية، إن عدد جوائز الهيئات بلغ 12 جائزة أما جوائز الأفراد 51 جائزة، موضحا أن جوائز الهيئات والأفراد هي الجوائز التي تقدم من وحدات الإنتاج الوطنية والوزارة والمؤسسات العلمية وغيرها، وكذلك الجوائز التي تقدم من قبل الأفراد في شكل هبات وتبرعات في مجالات عديدة.

جوائز الهيئات

وأشار صقر إلى أن المركز القومي للبحوث كان له النصيب الأكبر حيث حصل على 4 جوائز من جوائز الهيئات و11 جائزة من جوائز الأفراد، وتأتي جامعة القاهرة في المرتبة الثانية بحصولها على جائزة واحدة من جوائز الهيئات و4 جوائز من الأفراد، وتليها جامعة طنطا وعين شمس، وحصل كل منهما على 4 جوائز للأفراد/ الهيئات، ثم جامعة الأزهر التي حصلت على 3 جوائز من جوائز الأفراد، ثم تأتي جامعتا المنصورة، وأسيوط، ومركز البحوث الزراعية حيث حصل كل منهما على جائزتين من جوائز الهيئات/ الأفراد، كما تساوت جامعة حلوان، وكفر الشيخ، والزقازيق، والمنيا، والمنوفية، وبورسعيد، وسوهاج، ومركز بحوث وتطوير الفلزات، ومعهد بحوث البترول، المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية حيث حصل كل منها على جائزة واحدة ما بين جوائز للأفراد وجوائز للهيئات؛ ليبلغ عدد جوائز الهيئات الممنوحة 7 جوائز أما جوائز الأفراد بلغت 30 جائزة بإجمالي37 جائزة منحت لعدد 47 فائزا، وأنه على رغم من أن الحد الأدنى لقيمة أي جائزة من الجوائز 10 آلاف جنيه إلا أن هناك جوائز وصلت قيمتها إلى 300 ألف جنيه وهي جامعة حورس للعلوم الوضعية، وأيضا خمسة وسبعون ألف جنيه وهي جائزة المنصورة الطبية وهما من جوائز الهيئات.

وأوضح أن جميع أسماء الفائزين معلنة على الموقع الرسمي الخاص بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.