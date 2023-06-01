5 تشكيليين في جوائز الدولة 2023.. و«القباني»: انتصار لنوع خاص من الفن

شهدت قوائم جوائز الدولة هذا العام حضورا لافتا للفنانين التشكيليين، حيث حصد 5 تشكيليين 5 من جوائز الدولة 2023، منهم جائزتي النيل للمبدعين المصريين، والنيل للمبدعين العرب.

الفائزون بجوائز الدولة

وحصل على جائزة النيل للمبدعين المصريين في الفنون، الدكتور عبدالسلام عيد، وذهبت جائزة النيل للمبدعين العرب، إلى الفنان التشكيلي ضياء عزاوي.

وفاز الفنان فتحي عفيفي بجائزة الدولة للتفوق في مجال الفنون، والفنان الدكتور محمد سمير محمد محمد الجندي، بجائزة الدولة التشجيعية في مجال الخزف، والفنان الدكتور جمال الدين أحمد جمال الدين الخشن، بجائزة الدولة التشجيعية في مجال كتال الفنان.

نقيبة التشكيليين تهنئ الفائزين

وأعربت الدكتورة صفية القباني، نقيب الفنانين التشكيليين، عن سعادته بفوز الفنانين التشكيليين بجوائز الدولة مصريين وعرب، وأضافت لـ«الوطن»، أنّ الفنانين التشكيليين الفائزين بجوائز الدولة فازوا بها عن جدارة، وهو انتصار للفن التشكيلي، مؤكدة أنّ جائزة النيل التي حصل عليها الفنان عبدالسلام عيد علي، يؤكد تقدير مثقفي مصر.