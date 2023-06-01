هالة البدري بعد تكريمها: من المهم حصول السيدات على جوائز الدولة التقديرية

أبدت الكاتبة الصحفية هالة البدري، سعادتها بحصولها على جائزة الدولة التقديرية في الآداب، مؤكدة أهمية حصول السيدات على جوائز الدولة التقديرية المختلفة، معتبرة أن التكريم مسؤولية كبيرة، وخاصة حينما ترتبط بجوائزة الدولة، مشددة على أن التكريم بجوائز الدولة يكون دافعًا لإجادة الأعمال المختلفة.

جوائز الدولة لها طعم آخر وشعور مختلف بالسعادة

وتحدثت البدري خلال مداخلة عبر تطبيق زووم مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» عن مؤلفاتها وإنتاجها العلمي، مشيرة إلى أن لديها 25 كتابا معظمها مترجم لـ 11 لغة، معتبرة أن جوائز الدولة لها طعم آخر وشعور مختلف بالسعادة يفرض نفسه على من يفوز بجوائز الدولة، وذلك على الرغم من حصولها على عدة جوائز.

أتمنى الكتابة طالما أنا على قيد الحياة

وتابعت: «جائزة محبة ورسالة لكل المبدعين، وتحية للمبدعين وعملهم الجيد، وسعيدة بنتائج جوائز الدولة وسعيدة بتواجدي وسط هذه الكوكبة، وأنا تاني واحدة تحصل على جائزة الدولة التقديرية من 50 عامًا» واختتمت «أتمنى الكتابة طالما أنا على قيد الحياة.. ومحبة الناس تكفيني طوال العمر ومدى الحياة».