11 معلومة عن مشروع تطوير حدائق الفسطاط.. أكبر متنفس أخضر في قلب القاهرة

تشهد محافظة القاهرة مشروعات متنوعة في مختلف المجالات لاستعادة المظهر الحضاري والجمالي للعاصمة، ومنها مشروع تطوير حدائق الفسطاط الذي يقام على مساحة 500 فدان في قلب القاهرة التاريخية ليكون ضمن المقاصد السياحية الجاذبة خلال الفترة المقبلة.

وتقع حدائق الفسطاط بجوار متحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة ومجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص، ويتضمن تطويرها استهداف تحسين البيئة وتكون أكبر متنفس أخضر في قلب القاهرة، ومن أبرز تفاصيل مشروع حدائق الفسطاط وفق تقرير حكومي ما يلي:

- تشمل حدائق الفسطاط، أنشطة متنوعة منها الثقافية والتجارية والخدمات الفندقية والمسارح المكشوفة ومنطقة آثار وحفريات قديمة ومنطقة حدائق تراثية.

- يتضمن المشروع أنشطة لإحياء التراث من عصور مصر القديمة والقبطية والإسلامية والحديثة.

التواصل البصري

- هضبة كبيرة تتيح التواصل البصري مع أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين ومآذن القاهرة.

- تشمل منطقة التلال والوادي ونهر أخضر التي تمر بالزراعات التي تعبر عن الطبيعة التراثية وتبة تقسم إلى 3 تبات ونسبة التنفيذ 96% لأعمال الحفر والردم و47% لأعمال المشايات.

- تنفيذ الممر المائي وصفوف أشجار النخيل ومنطقة المغامرات، والتلال، والحديقة الإسلامية ونافورة.

- إجراء تشطيبات نهائية لمباني المطاعم واستكمال منطقة المدرج وزراعة أشجار النخيل في الموقع العام.

- مبان تجارية ومطاعم وبها مسرح روماني ونافورة مائية.

بوابات وأسوار حدائق الفسطاط

- تنفيذ بوابات وأسوار لحدائق الفسطاط بإجمالي طول 4900 م بعدد 4 بوابات، بينها بوابات تاريخية وعصرية وحدائقية.

- منطقة المغامرة تضم المباني الخدمية والبحيرات والزراعات.

- منطقة القصبة تتضمن منطقة فنادق بمسطح 130 ألف م2 بها فندق سياحي، ومبان خدمية، ومواقف سيارات، وبحيرة صناعية، ومساحات زراعية.

- منطقة الأسواق على مساحة 60 ألف م2 تهدف لتنشيط السياحة ودعم الحرف اليدوية وتضم 19 محلا ومواقف سيارات، وبحيرة صناعية، ومساحات زراعية وفندق 3 نجوم.