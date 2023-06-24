التنمية الحضارية: مدينة الفسطاط كانت في حالة يرثى لها.. ونعمل لتطويرها

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، إن رئيس الوزراء استعرض أمام العالم شكل مقبرة الخالدين بالقاهرة، والجاري إنشاؤها، ثم أجرى جولة حول سور مجرى العيون، مشيرا إلى أن حالة مدينة الفسطاط كاملة يُرثى لها، بالرغم من كونها أول عاصمة إسلامية كانت من أعظم عواصم العالم.

صديق: القيادة السياسية الحالية تنحت في الصخر

وأضاف «صديق» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مانشيت»، ويقدمه الإعلامي جابر القرموطي، والمذاع على فضائية CBC، أن القيادة السياسية الحالية تنحت في الصخر من أجل الوصول إلى شكل أفضل من التطوير الخاص بوجه القاهرة الحضاري.

توفير 1008 وحدات سكنية لعمال المدابغ

وأوضح أنه بالنسبة للعمال في منطقة المدابغ فمن كان منهم لديه ورشة لدباغة الجلود فقد أصبح لديه مصنع في الروبيكي، ويصدر من خلاله الجلود المصرية للخارج، كما تم توفير 1008 وحدات سكنية لهم من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، متابعا: «المقابر كانت مليئة بالمياه من الداخل ونحاول إعادة شكل المنطقة لما كانت عليه».