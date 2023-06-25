محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال ترميم مسجد «أبو غنام» الأثري ببيلا

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، أعمال ترميم مسجد العارف بالله سيدي سالم البيلي أبو غنام والشهير بمسجد «أبو غنام» الأثري ببيلا، الذي بلّغت نسبة الأعمال به حوالي 92%، بحضور جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

إعادة المسجد إلى رونقه وحالته الأصلية

واستمع المحافظ إلى شرح من المهندس المسؤول عن أعمال ترميم المسجد، كما تابع الأعمال التي تتم بالمسجد التي يتم تنفيذها بالتعاون المشترك بين وزارتي الأوقاف والسياحة والآثار، وتنفيذ الهيئة العربية للتصنيع، لإعادة المسجد إلى رونقه وحالته الأصلية.

الالتزام بالتوقيتات الزمنية لأعمال الصيانة

وكلّف محافظ كفر الشيخ، بتكثيف العمل في مشروع ترميم مسجد «أبو غنام» الأثري، مع ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لأعمال الصيانة والترميم؛ تمهيداً لافتتاح المسجد أمام أهالي مدينة بيلا في أقرب وقت ممكن.

محافظ كفر الشيخ: إنجاز الأعمال بالمسجد قاربت على الانتهاء

وأوضح المحافظ، أنّ إنجاز الأعمال بالمسجد، قاربت على الانتهاء، وأنه جرى تنفيذها وفقًا للدراسات الاستشارية والهندسية والأثرية المتبعة لكل التفاصيل الخاصة بالمسجد، مؤكداً حرص المحافظة على تذليل كل العقبات، لاستكمال مشروع ترميم مسجد أبو غنام لمكانته التاريخية.

مسجد العارف بالله سيدي سالم البيلي أبو غنام؟

ويرجع تاريخ إنشاء مسجد العارف بالله سالم البيلي أبو غنام، أحد الأولياء الصالحين الذى عُرف عنه التقوى والصلاح، إلى عام 700 هجرية، وبالتحديد فى العصر المملوكي الشركسي، ليكون تُحفة معمارية، بعد أن تُوفى رضي الله عنه عام 632 هجرية عن عُمر يُناهز 67 عاماً، ودُفن بمقامه المشهور بمسجد «أبو غنام»، بمدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ.

وامتدت يد الدولة إلى مسجد «أبو غنام» الأثري بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنقاذ الأثر الفريد الذي ظل صامداً أكثر من 7 قرون.