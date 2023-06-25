مدبولي يصطحب رئيس وزراء الهند في جولة بأهرامات الجيزة كتب: أسماء زايد 02:41 م | الأحد 25 يونيو 2023 الأهرامات اصطحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ناريندا مودي، رئيس وزراء الهند، في جولة بمنطقة الأهرامات في محافظة الجيزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء الهندي في القاهرة محافظ أسيوط يطمئن رئيس الوزراء على استعدادات عيد الأضحى ومواجهة التعديات بدء جلسة المباحثات بين رئيس الوزراء ونظيره الهندي مدبولي يستقبل رئيس الوزراء الهندي والوفد المرافق له في مطار القاهرة رئيس الوزراء الهندى منطقة الأهرامات مدبولي رئيس الوزراء بقلم أسماء زايد