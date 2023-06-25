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مدبولي يصطحب رئيس وزراء الهند في جولة بأهرامات الجيزة

كتب:

أسماء زايد
02:41 م | الأحد 25 يونيو 2023
الأهرامات

الأهرامات

اصطحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ناريندا مودي، رئيس وزراء الهند، في جولة بمنطقة الأهرامات في محافظة الجيزة.

 

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