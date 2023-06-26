«حماة الوطن» بمطروح: نفاد كميات المشغولات اليدوية بمنافذ مبادرة التسويق

أعلن النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، عن نفاد بيع جميع كميات الدفعة الأولى من منتجات المشغولات اليدوية للتراث البدوي والسيوي للسيدات المدربات تمكين المرأة اقتصاديا، من خلال أمانة الصناعة بمركز الأمل 12، وذلك بعد فتح منافذ لبيعها بإحدى الفنادق السياحية بمرسى مطروح للترويج للمنتجات المطروحة للحفاظ على التراث، تنفيذاً لتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، وتعليمات اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن.

منتجات المشغولات اليدوية بمطروح

وأكد النائب عيسى أبوتمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، أنه تم التسويق لمنتجات المشغولات اليدوية التي تشتهر بها مطروح وسيوة لزوار ومصطافي المحافظة من السائحين الأجانب والعرب والمصريين، ضمن مبادرة طاقات الوطن المنتجة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين أمانة المرأة والصناعة.

مبادرة تسويق منتجات اليدوية

وقال أمين حزب حماة الوطن بمطروح، في بيان إن الحزب أطلق مبادرة تبني تسويق منتجات المشغولات اليدوية بالمجان بجميع أنواعها للشباب والسيدات والفتيات بمطروح لتوفير دخل للمرأة المطروحية من خلال تشكيل لجنة لتقييم منتجات المشغولات اليدوية لاختيار احتياجات السوق المطلوبة بجودة عالية لتكون قادرة علي المنافسة وبيعها بمنافذ الحزب، والفنادق وإقامة المعارض من خلال تدريب أمانة الصناعة للسيدات والفتيات.

يأتي ذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، واللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، والدكتور أحمد العطيفي أمين التنظيم المركزي.