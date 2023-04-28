السيسي: أسواق نصف الجملة توفر أماكن لعرض المشغولات والحرف اليدوية

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعمال الإنشاءات في سوق محور عبد المجيد محمود بمنطقة المقطم، وقال خلال جولة تفقدية: «إن الأسواق ليست محلات مواد غذائية فقط، ولكن الهدف منها إننا نقول لسكان المقطم والمناطق المحيطة عندكم فرصة لعرض المشغولات الفنية والحرف اليدوية».

أكد الرئيس السيسي، ضرورة التنسيق مع تجار الجملة في سوق العبور لإمداد الأسواق الجديدة بالبضائع، بالتزامن مع تشغيلها بدءا من يونيو المقبل وحتى نوفمبر، لافتا أن سوق حسن المأمون بمدينة نصر سيحدث نقلة كبيرة جدا للمنطقة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية موسعة للرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، بالقاهرة، لمتابعة الجهود الجارية لإنشاء عدد من أسواق النصف الجملة، في إطار حرص الدولة على ضبط وتنظيم الأسواق والأسعار والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.