«القومي للمرأة» بدمياط ينظم معرض المشغولات اليدوية في المدينة الصديقة للنساء

قالت مروة نبيل، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة دمياط، إنه في إطار خطة المجلس القومي للمرأة للتمكين الاقتصادي للمرأة، كأحد أهم محاور التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين، جرى تنظيم معرض المنتجات اليدوية للمرأة الدمياطية، والتي جرى تصنيعها من خلال الفتيات والسيدات، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وتحت إشراف فرع المجلس بدمياط، وتنسيق منى عبدالله عضو الفرع، وذلك بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج.

المكرمية وعرائس الإيموجرامي

وأضافت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الاشتراك جاء في معرض «أوبن داي أنامل»، والمقام بالمدينة الصديقة للنساء، من خلال تنظيم ميادة موسى ومنى عبدالله عضوتا الفرع، وذلك بعرض منتجات تدريبات الحرف اليدوية المختلفة التي قام بها المجلس القومي للمرأة بدمياط.

كما جرى تخصيص جزءا لعرض منتجات تدريبات الفتيات والسيدات اللاتي تم تطبيقها على الحرف اليدوية المختلفة من زينة رمضان بالأقمشة والخيوط بالمكرمية والعرائس بالإيموجرامي.

إعادة التدوير

وأشارت إلى أنه جرى عرض منتجات تدريبات إعادة التدوير التي نفذت بالتعاون مع جامعة دمياط، ونالت المنتجات على عجاب وإشادة من الجميع الحضور والمشاركين، ولفتت أنه جرى تنظيم حفلات استعراضية من أطفال الحضانات بمناسبة يوم المرأة المصرية وعيد الأم واقتراب شهر رمضان الكريم، كما تم عمل عرض عرائس ورسم على الوجوه والحنة على هامش المعرض.