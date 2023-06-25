مواعيد القطارات اليوم.. ومتوسط التأخيرات على مختلف الخطوط

حددت هيئة السكك الحديدية، مواعيد القطارات اليوم، موضحة أنها كثفت من الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك، بزيادة منافذ بيع التذاكر، وإضافة قطارات على مختلف خطوط السكة الحديد سواء للوجه البحري أو القبلي، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من جمهور الركاب.

مواعيد القطارات اليوم «مكيف»

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، تفاصيل مواعيد القطارات اليوم «مكيف»، وفق تقرير لهيئة السكة الحديد:

- قطار رقم 1902 يقوم من محطة القاهرة الساعة 00:20 صباحاً ويصل إلى محطة أسوان الساعة 1:20 مساءً.

- قطار رقم 2010 يقوم من محطة القاهرة الساعة 10:00 صباحاً ويصل إلى محطة أسوان الساعة 10:55 مساءً.

- قطار رقم 982 يقوم من محطة القاهرة الساعة 12:00 مساءً ويصل إلى محطة أسوان الساعة 2:25 صباحاً.

- قطار رقم 88 يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 9:25 مساءً ويصل إلى محطة أسوان الساعة 12:10 مساءً.

- قطار رقم 996 يقوم من محطة القاهرة الساعة 10:00 مساءً ويصل إلى محطة أسوان الساعة 11:30 صباحاً.

مواعيد القطارات اليوم «مكيف روسي»

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، تفاصيل مواعيد القطارات اليوم «مكيف روسي»، وفق تقرير لهيئة السكة الحديد:

- قطار رقم 3006 يقوم من محطة القاهرة الساعة 00:50 صباحاً ويصل إلى أسوان الساعة 1:30 مساءً.

- قطار رقم 3008 يقوم من القاهرة الساعة 8:40 صباحاً ويصل إلى أسوان الساعة 10:25 مساءً.

- قطار رقم 2012 يقوم من القاهرة الساعة 5:30 مساءً ويصل إلى أسوان الساعة 6:20 صباحاً.

- قطار رقم 988 يقوم من محطة القاهرة الساعة 7:10 مساءً ويصل إلى محطة أسوان 7:50 صباحاً.

- قطار رقم 1938 يقوم من محطة القاهرة الساعة 10:40 مساءً ويصل إلى محطة أسوان الساعة 12:00 مساءً.

متوسط تأخيرات القطارات اليوم

ترصد «الوطن» في النقاط التالية، متوسط تأخيرات القطارات اليوم:

- خط القاهرة – أسيوط: 60 دقيقة.

- خط قليوب – شبين القناطر- الزقازيق- المنصورة: 45 دقيقة.

- خط القاهرة – الإسكندرية: 30 دقيقة.

- خط أسيوط – أسوان: 60 دقيقة.

- خط طنطا – المنصورة- دمياط: 45 دقيقة.

- خط بنها – بورسعيد: 90 دقيقة.