مواعيد القطارات من وإلى القاهرة خلال الإجازة الأسبوعية تشغل عشرات الآلاف من المواطنين في شتى أنحاء المحافظات، خاصة من يعملون في المحافظات القريبة من محافظاتهم القاطنين بها لقضاء الإجازة.

مواعيد القطارات من وإلي القاهرة خلال الإجازة الأسبوعية، تنشرها «الوطن» في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة وبشكل دائم ومتواصل.

مواعيد القطارات من وإلى القاهرة خلال الإجازة الأسبوعية

وجاءت مواعيد القطارات من وإلى القاهرة خلال الإجازة الأسبوعية في كل من القطارات الخاصة VIP والنوم والمكيفة، التي تبدأ بالقاهرة وتنتهي في أسوان بحسب ما أعلنته هيئة السكك الحديدية كالتالي:

تضمنت مواعيد القطارات الخاصة VIP من القاهرة إلى أسوان كلا من قطار رقم 1940 الذي يقوم في تمام الساعة 9:50 مساءً ويصل إلى أسوان في تمام الساعة 10:05 صباحًا، وقطار رقم 2014 الذي يقوم في تمام الساعة 9:00 مساءً ويصل إلى أسوان في تمام الساعة 9:40 صباحًا، وقطار رقم 980 الذي يقوم في تمام الساعة 8:00 صباحًا ويصل إلى أسوان في تمام الساعة 10:25 مساءً.

مواعيد قطارات النوم

أما بالنسبة للقطارات النوم، فيوجد قطار رقم 1086 الذي يقوم من القاهرة في تمام الساعة 7:20 مساءً ويصل إلى أسوان في تمام الساعة 8:55 صباحًا، وقطار رقم 86 الذي يقوم في تمام الساعة 7:45 مساءً ويصل إلى أسوان في تمام الساعة 9:25 صباحًا، وقطار رقم 82 الذي يقوم في تمام الساعة 9:10 مساءً ويصل إلى أسوان في تمام الساعة 11:10 صباحًا.

مواعيد القطارات المكيفة بين القاهرة والأقصر

وجاء مواعيد القطارات المكيفة من وإلي القاهرة خلال الإجازة الأسبوعية كالتالي:

وتتضمن هذه المواعيد قطار رقم 986 المكيف الذي يقوم في تمام الساعة 1:00 مساءً ويتجه من القاهرة إلى الأقصر، وقطار رقم 872 المكيف الذي يقوم في تمام الساعة 5:45 مساءً ويتجه من القاهرة إلى أسيوط، وقطار رقم 971 المكيف الذي يقوم في تمام الساعة 5:20 صباحًا ويتجه من القاهرة إلى سوهاج، بالإضافة إلى عدة مواعيد أخرى.

وجاءت مواعيد قطارات الروسي من وإلى القاهرة خلال الإجازة الأسبوعية كالتالي:

تشمل المواعيد الخاصة بالقطارات الروسي قطار رقم 988 المكيف الذي يغادر من القاهرة إلى أسوان في تمام الساعة 7:10 مساءً ويصل إلى أسوان في تمام الساعة 7:50 صباحًا، وقطار رقم 84 الذي يغادر القاهرة في تمام الساعة 8:00 مساءً ويصل إلى أسوان في تمام الساعة 9:45 صباحًا، وقطار رقم 84 المكيف الذي يغادر القاهرة في تمام الساعة 10:00 مساءً ويصل إلى أسوان في تمام الساعة 11:45 صباحًا.

تذاكر القطارات

يمكن الحجز على تذاكر القطارات عن طريق موقع الهيئة الرسمي، أو من خلال شبابيك بيع التذاكر الموجودة في المحطات الرئيسية.