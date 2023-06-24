تعرف على مواعيد تشغيل القطارات المكيفة في عيد الأضحى المبارك 

حددت هيئة السكة الحديد، مواعيد تشغيل القطارات المكيفة في عيد الأضحى المبارك، موضحة أنَّه تمّ توفير عدد من القطارات الإضافية بنوعيات مختلفة على مختلف الخطوط لاستيعاب الطلب المتزايد من جمهور الركاب، مؤكّدة استمرار أعمال صيانة القطارات قبل خروجها من الورش.

مواعيد قطار رقم 1902

- يقوم القطار من محطة القاهرة الساعة 00:20 صباحاً.

- يصل القطار إلى محطة أسوان الساعة 1:20 مساءً.

مواعيد قطار رقم 2010

- يقوم القطار من محطة القاهرة الساعة 10:00 صباحاً.

- يصل القطار إلى محطة أسوان الساعة 10:55 مساءً.

مواعيد قطار رقم 982

- يقوم القطار من محطة القاهرة الساعة 12:00 مساءً.

- يصل القطار إلى محطة أسوان الساعة 2:25 صباحاً.

مواعيد قطار رقم 88

- يقوم القطار من محطة القاهرة الساعة 9:25 صباحاً.

- يصل القطار إلى محطة أسوان الساعة 12:10 مساءً.

قطار رقم 996

- يقوم القطار من محطة القاهرة الساعة 10:00 مساءً.

- يصل القطار إلى محطة أسوان الساعة 11:30 صباحاً.

تشغيل ثاني قطار إسباني

وفي سياق متصل، قررت هيئة السكة الحديد، إعادة تشغيل ثاني قطار إسباني تم الانتهاء من إعادة تأهيله وتطويره وتحديثه بالكامل لتقديم أعلى مستويات الخدمة لركاب الخط، موضحة أنه وتم تشغيل القطار الأول في عيد الفطر المبارك.

أكدت هيئة السكة الحديد، أنه يتوالى إعادة تشغيل باقي الـ 10 قطارات إسباني، الذين يتم تأهيلهم وتطويرهم حالياً في ورش كوم أبو راضي ببني سويف، تباعا طبقا للجدول المخطط وحيث يتكون كل قطار من «عربة بوفيه -4 عربات درجة أولى و6 عربات درجة ثانية».