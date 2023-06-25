الرئيس السيسي يهنئ أبناء مصر في الخارج بحلول عيد الأضحى المبارك

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، أبناء مصر المسلمين بالخارج بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ماذا قال الرئيس للمصريين بالخارج ؟

وقال الرئيس السيسي- في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد: «إخواتي وأبنائي مسلمي مصر بالخارج، أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب الأمنيات، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله تعالى أن يجعله عيداً سعيداً مباركاً، وأن يعيده عليكم بالخير واليُمن والبركات، وأتمنى لكم النجاح والتوفيق ولمصرنا العزيزة وشعبها العظيم المزيد من التقدم والرقي والإزدهار، وكل عام وأنتم بخير».