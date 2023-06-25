القبض على حارس عقار وابنه بتهمة سرقة فيلا سكنية بالمعادي

ألقت الأجهزة الأمنية بالمعادي، القبض على حارس عقار ونجله، لاتهامهما بسرقة إحدى الفيلات السكنية، وسرقة عجلة ثمنها 75 ألف جنيه بمنطقة المعادي الجديدة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة كشفتها كاميرات المراقبة

تفاصيل الواقعة بدأت بحضور أحد الأشخاص إلى ديوان قسم شرطة المعادي، مقيم بدائرة القسم، لتحرير محضر بدفتر أحوال االقسم، باكتشافه سرقة فيلا سكنية محل سكنه، عن طريق كاميرات المراقبة الموجودة أعلى حوائط الفيلا، وسرقة عجلة تقدر ثمنها 75 ألف جنيه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة حارس عقار وابنه بالعقار المجاور للفيلا محل الواقعة، وتم ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، كما أقرا ببيعهما العجلة لأحد الأشخاص بثمن بخس، وإنفاق الأموال على متطلباتهما الشخصية.

حبس المتهمان

خضعا المتهمان لجلسة تحقيق وأمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت ضباط المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة، وعرض المتهمان على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات، واستدعاء المجني عليه لسماع أقواله ومواجهة المتهمان حول الواقعة.

تعرف على عقوبة السرقة في قانون العقوبات

شرح المحامي حسين ياسر كمال، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إنَّ هذه الواقعة يعاقب عليها المتهم وفق ما ورد بالمادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ولفت الخبير القانوني، إلى أنَّ المتهم يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات في حالة إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.