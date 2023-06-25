إصابة عامل سقط في حفرة صرف صحي أثناء عمله بمنطقة الصف

أصيب عامل بكسر في الحوض بعد سقوطه في حفرة صرف صحي أثناء حفرها بدائرة قسم شرطة الصف في نزلة عليان، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى الصف المركزي لتلاقى العلاج.

تلقى اللواء أحمد خلف نائب مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغًا من الأهالي بسقوط أحد العمال أثناء حفر مشروع الصرف الصحي بنزلة عليان بدائرة قسم شرطة الصف، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وتبين سقوط عامل 19 سنة أثناء قيامه بحفر مشروع الصرف الصحي في الحفرة وسقوط الأتربة عليه، تم استخراجه بمعرفة الحماية المدنية، وتبين إصابته بكسر في الحوض وكدمات متفرقة بالجسم، تم نقله إلى المستشفى لتلاقى العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.