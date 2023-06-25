أميرة بدر تهنئ شقيقتها بزفافها على شقيق أصالة: ربنا يسعدكم

هنأت الإعلامية أميرة بدر، شقيقتها نهال بدر، بمناسبة حفل زفافها أمس على أنس نصري، شقيق الفنانة السورية أصالة نصري.

وكتبت أميرة بدر على حسابها الشخصي بـ«فيس بوك»: «مبروك أنوس ونهال ربنا يسعدكم يا عمري، وذلك بعد حفل الزفاف الذي أقيم بالقاهرة أمس، وحضره عدد كبير من نجوم الفن والإعلام».

حضور حفل زفاف شقيق أصالة

وحضر حفل زفاف أنس نصري، الفنانة أصالة نصري وزوجها الشاعر فائق حسن، وابنتها شام الذهبي وزوجها أحمد هلال، ونجلها خالد الذهبي، والعديد من نجوم الفن أبرزهم حسام الحسيني، والملحن محمود الخيامي، والإعلامي سعيد جميل.

مصطفى حجاج يغني في الزفاف

كما أحيا حفل الزفاف كل من مصطفى حجاج والذي قدم عدد من الأغاني ومن بينهم "خطوة"، "يا بتاع النعناع" وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الحضور حتى أصالة وقامت بالغناء معه.

كما حرص على التواجد أيضا رامي صبري، رامي جمال، محمد مكاوي وزوجته نورهان عماد.

يذكر أن أنس نصري احتفل بخطوبته قبل عدة أشهر في حفل أسري، بحضور العائلتين فقط.