أصالة تحتفل بخطوبة شقيقها أنس نصري: «مبروك علينا الفرح»

هنأت الفنانة أصالة شقيقها أنس نصري، بمناسبة خطبته الفتاة نهال بدر، شقيقة الإعلامية أميرة بدر، أمس الأحد، وذلك في أجواء عائلية.

ونشرت أصالة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مجموعة صور على هامش الخطوبة، مُعلقة عليها بقولها: «هالقمر اللي بالصورة، أخي أنس صاحب أحلى قلب بالكون.. القلب الدافي الطيّوب الطّموح الأغلى على قلبي وروحي».

وأضافت: «اليوم تمًت خطبته على صبيّه كتير بيحبها.. ونحن حبيناها اسمها نهال بدر.. الله يبارك لكم وتكون رحلتكم حلوة فيها، كل الأوقات الحلوة.. مبروك قصة حبكم.. ومبروك علينا الفرح».

جولة غنائية لـ أصالة في الوطن العربي

ويأتي ذلك بعد ساعات من الحفل الذي أحيته أصالة، مساء السبت في حديقة القاهرة، بجانب متحف الحضارة، وسط حضور جماهيري كبير.

وفي سياق آخر، تخطط أصالة لجولة غنائية في عدد من الدول العربية، منها السعودية والإمارات والمغرب، في أول تعاون بينها وبين الشركة التي يتولى إدارتها ابنها خالد الذهبي، حيث يعمل على تجهيز فيلم قصير عن مسيرتها.