أصالة تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها: «شكرا على محبّتك اللي غمرتني أمان وراحة»

شاركت الفنانة أصالة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، صورة تجمعها بزوجها التي تغزلت فيه بكلمات حب بمناسبة عيد ميلادها.

وكتبت أصالة قائلة: كتير قبلك كنت خاف من العمر يمرق.. كنت أحزن قبل عيدي بوقت وبعده وقت.. شكراً ياعمري الحلو وإلك أنت أوّل إنسان بدّي قلّه ياها لأنك مجموعة أهل وأصحاب خليت لكلّ يوم بعمري معنى.. معك عم عيش عمر كتير حلمت فيه بخوفك عليي ومحبتك العظيمة وطهر قلبك ونبلك.

وأضافت أصالة قائلة: شكراً على محبّتك اللي غمرتني أمان وراحة وسعادة ونجاح.. واليوم بقدر أكّد لنفسي إنّي مابين ولادتي ورحيلي عشت حلم بدعي ربّي يديمه ويحفظك لكون بكلّ عيد أنا بخير.