دبوماسي سابق: توجد علاقة تاريخية بين مصر والهند وكفاح مشترك ضد الاستعمار

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنَّ زيارة رئيس وزراء الهند لمصر تترجم 75 عاماً من التعاون بين البلدين اللتان ترفعان العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، موضحاً «الزيارة حلقة متصلة في سلسلة طويلة من العلاقات».

بيومي: علاقات تاريخية بين مصر والهند

وأضاف «بيومي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» على قناة dmc تقديم الإعلامية إيمان الحصري، أنَّ العلاقات بين مصر والهند في العصر الحديث يرجع تاريخها إلى الحرب العالمية الثانية، حيث ربطهما كفاح ضد مستعمر واحد، وهو الاستعمار البريطاني.

تعاون سياسي ودبلوماسي وتجاري بين البلدين

تابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنَّ الهند ومصر تربطهما علاقات صداقة معروفة واتصالات متبادلة في تبادل الخبرات بين الزعيم الهندي الأول مهاتما غاندي ورؤساء وزراء مصر مثل النحاس وسعد زغلول، ومرحلة جديدة بعد ثورة 1952 لتستمر علاقات الصداقة بين البلدين والتعاون ويتم تشكيل حركة عدم الانحياز بقيادة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر التي أسسها مع «نهرو» و«سوكارنو» و«تيتو» وزعماء أفريقيا وآسيا حركة الدول النامية المعروفة بمجموعة الـ 77 وتجاوز عددها حالياً 139 دولة وهو تعاون وثيق.

واختتم: وتم توقيع «الاتفاق الثلاثي» خلال فترة الستينيات الذي يضم مصر والهند ويوغوسلافيا ويعد أول اتفاق عقدته مصر لتحرير التجارة مع أي مجموعة بحيث الصادرات والواردات تم اعفاءها من أية تعريفات جمركية أو عوائق لتزدهر العلاقات التجارية مع الهند في تلك الفترة.