متحدث «التعليم» لطلاب الثانوية العامة: الامتحانات تناسب كل المستويات

علق شادي زلطة، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، على أزمة امتحان الكيمياء، قائلاً، إن الامتحانات تناسب كل المستويات.

وأضاف «زلطة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، أن وزير التربية والتعليم رضا حجازي، رد على الشكاوى المتعلقة بصعوبة امتحان الكيمياء، بتوجيه لجنة مكونة من 10 خبراء لمراجعة دقة الأسئلة، والصياغة اللغوية، واحتمالية وجود أكثر من إجابة للسؤال، كما أن التصحيح الإلكتروني يوضح معامل الصعوبة لكل سؤال.

«زلطة» للطلاب: لا تقلقوا وكملوا الامتحانات بتركيز

وطمأن الطلاب: «لا تقلقوا وكملوا الامتحانات بتركيز، وطبيعي أن يكون الامتحان متدرج ما بين السهولة والصعوبة، لكي يحفظ الطالب المتميز حقه»، لافتا إلى أن وزارة التربية والتعليم حريصة على حصول كل طالب على حقه، وإذا وجدنا صعوبة أو سؤال لم يجب عنه كل الطلاب، نتخذ إجراء يحقق مبدأ تكافؤ الفرص.