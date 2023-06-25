خبير: امتحان الكيمياء للثانوية العامة كان يحتاج لوقت أطول

قالت إيمان الدهشان، معلمة كيمياء تابعة لوزارة التربية والتعليم، إنّ الكل أجمع على أن امتحان مادة الكيمياء في شهادة الثانوية العامة كان يحتاج إلى وقت طويل للتفكير، إذ شملت الأسئلة كل جزئيات المنهج.

وأضافت «الدهشان»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء dmc»، على قناة «dmc»: «الامتحان كان محتاج وقت أكبر عشان الطالب يقعد يحل، وصياغة السؤال نفسه محتاجة تتفهم الأول نقصد ايه، وبالتالي كان في صعوبة، وعموما، كان هناك أسئلة كثيرة اتفق الطلاب على صعوبة حلها».

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكد أن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة تبدأ بعد مراجعة لجنة من 10 خبراء لدقة صياغة أسئلة الامتحان ونموذج الإجابة الخاص به، حيث وجه بمراجعة لجنة الخبراء لامتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء ونموذج الإجابة الخاص به، بعد ما تردد من شكاوى بشأن صعوبة الامتحان، لافتًا إلى أن التصحيح الإلكتروني يحدد معامل الصعوبة لكل سؤال، مضيفا أنه إذا اتضح أن هناك سؤالا معامل صعوبته أكثر من المحدد له يتم اتخاذ الإجراء المناسب الذي يراعي صالح أبنائنا الطلاب وبما يحقق أيضا مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.