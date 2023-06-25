إجابات الجزء الثاني من امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة

انتهى طلاب الثانوية العامة من أداء امتحان مادة الكيمياء، اليوم، وهي ثالث المواد المُضافة للمجموع، وتباينت آراء بعض الطلاب حول المادة بين صعوبة الأسئلة، فيما أكد البعض الآخر أنّ الامتحان في مستوى الطالب المتوسط والأسئلة بسيطة ومباشرة.

وللتعرف على إجابات الأسئلة الصحيحة، والتأكد من مطابقاتها لإجابات طلاب الثانوية العامة داخل الورقة الامتحانية، تنشر «الوطن» الإجابات الكاملة لـ امتحان مادة الكيمياء اليوم، بحسب إيمان الدهشان، خبير المادة، على النحو التالي.

- في النظام المتزن التالي

K2 CO3(s) + 2H2O(L) 2K+(aq) + 2OH-(aq) + H2CO3(aq)

عند إضافة قطرات من محلول CaCl2 إليه فإن النظام يسير في الاتجاه

الصواب (a) الطردي وزيادة ذوبانية K2CO3.

- جهد الخلية المكونة من عنصر (Y) وقطكب الهيدروجين القياسي يساوي

الصواب (c) 1.815 V

- مونومر البوليمر التالي يكون أيزومر لمركب هو:

الصواب (أ) بروبان حلقي

- الصواب (ب) (A) يستخدم في تحضير المتفجرات، ( C ) مادة أولية في صناعة صمامات القلب الصناعي.

امتحان الكيمياء وسط إجراءات مشددة

وشهدت لجان امتحانات الثانوية العامة، إجراءات مشددة لتفتيش الطلاب والطالبات بالعصا الإلكترونية قبل دخولهم إلى امتحاني الكيمياء والجغرافيا، للتأكد من الدخول إلى اللجان دون أي أجهزة إلكترونية «موبايل، وسماعات، وساعات سمارت أو إلكترونية».

وعُقد امتحان مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة 2023، في المدارس ورقيًا بنمط الأسئلة الموضوعية «اختيار من متعدد» بنسبة 85% والتي تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين، ومقاليًا بنسبة 15%، وفق ما أعلن عنه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.