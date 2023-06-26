قصف أوكراني بـ16 قذيفة على مناطق في مقاطعة دونيتسك

قصفت القوات الأوكرانية، صباح اليوم الاثنين، مناطق بمقاطعة دونيتسك جنوب شرق البلاد، باستخدام 16 قذيفة من عيار 155 ملم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وكانت القوات الأوكرانية قصفت خلال الساعات الـ24 الماضية، دونيتسك 19 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية.

من جانبها، دربت «لندن» وحلفاء لها أكثر من 17 ألف مجند أوكراني خلال العام الماضي 2022، وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن المجندين خضعوا لبرنامج شاق مدته 5 أسابيع، حولهم من مدنيين إلى جنود، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

أوكرانيا وبولندا تناقشان أحداث روسيا

من جانبه، ناقش الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس البولندي أندريه دودا الأحداث الأخيرة في روسيا والوضع في محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، دعم «واشنطن» و«أوتاوا» الثابت لأوكرانيا خلال مناقشتهما في إطار التنسيق الوثيق مع الحلفاء والشركاء في أعقاب أحداث روسيا الأخيرة، وفقا لبيان أصدره «البيت الأبيض».

بدورها، أعربت كل من بولندا وليتوانيا، عن مخاوفهما من قرار انتقال مؤسس مجموعة «فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوجين إلى أراضي بيلاروسيا، مشيرتين إلى ضرورة تعزيز أمن حدود بلديهما.

وفي سياق آخر، أعلنت وكالة الفضاء الروسية «روس كوسموس»، عن نيتها توقيع اتفاقية تعاون مع الدول الإفريقية، خلال المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي في سان بطرسبرج يومي 27 و28 يوليو المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «تاس» الروسية.