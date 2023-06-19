قصف أوكراني على دونيتسك 35 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية

قصفت القوات الأوكرانية، مقاطعة دونيتسك، جنوب شرق البلاد، 35 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية، باستخدام 214 ذخيرة مختلفة، ما أسفر عن إصابة 8 مدنيين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وقال مسؤول أوكراني، إن روسيا، حاولت تحقيق أهدافها من خلال المفاوضات مع أوكرانيا حتى 24 فبراير 2022، وفقا لما أعلنه أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف يرماك، أن أوكرانيا، وافقت على «اتفاقيات مينسك» تحت ضغط من الغرب، موضحا في مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أن بلاده الآن لا تحتاج إلى وسطاء في المفاوضات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.