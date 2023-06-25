الرئيس الأوكراني: هاتفت بايدن لإرسال أسلحة بعيدة المدى

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا تحضر لهجوم على محطة زابوريجيا النووية، متابعا: «بحثت مع الرئيس الأمريكي جو بايدن هاتفيا، ضرورة إرسال المزيد من الأسلحة خاصة بعيدة المدى».

تطورات الوضع في روسيا

وأضاف « زيلينسكي» بحسب قناة «العربية» الإخبارية مساء اليوم: «المحادثات الهاتفية مع بايدن، تناولت التطورات الأخيرة في روسيا».

محادثات بعد أزمة في روسيا

جاءت المحادثات بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني بعد يوم واحد من حدوث انشقاق بين مجموعة فاجنر المقاتلة والجيش الروسي في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية الأمر الذي استدعى تدخل رئيس بيلا روسيا، ألكسندر لوكاشينكو.