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«التضامن»: زيادة عدد الرائدات الاجتماعيات إلى 15 ألف رائدة ضمن برنامج «وعي»

كتب:

منة عبده
08:27 ص | الإثنين 26 يونيو 2023
برنامج وعي للتنمية الثقافية والاجتماعية.. صورة أرشيفية

برنامج وعي للتنمية الثقافية والاجتماعية.. صورة أرشيفية

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، زيادة عدد الرائدات الاجتماعيات من 2.5 ألف رائدة إلى 15 ألف رائدة اجتماعية، وذلك في إطار برنامج «وعي»، للتنمية الثقافية والاجتماعية، بالإضافة إلى تنفيذ حملة «زوجها قبل 18 يضيع حقوقها» والتي تدور حول مخاطر وأضرار زواج الأطفال قبل السن القانونية بإجمالي عدد 30 مليون مستفيد.

«16 يوما من النشاط لمقاومة العنف ضد المرأة».. 11 مليون مستفيد

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعى، في تقرير حول إنجازات الوزارة الخاص بـ30 يونيو، إلى تنفيذ حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، تشمل كافة الموضوعات التي تمس العنف ضد المرأة والطفل وأشكال العنف الأسري، والتي استفاد منها نحو 11 مليون مستفيد، بجانب تنفيذ المرحلة الأولى من حملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» بعدد 5 محافظات، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين منها 112.500 ألف أسرة مستفيدة، وحصل 30 ألف مستفيد منها على مشروعات صغيرة.

وأضافت وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد المستفيدين من خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بلغ 55 ألف مستفيدة، بجانب تنفيذ حملة «نقدر نحول الإعاقة لطاقة»، والتي تستهدف الكشف المبكر عن الإعاقة داخل 8 محافظات، لإجمالي عدد 12 ألف أسرة لديها أطفال من سن يوم إلى 3 سنوات.

الكشف المبكر عن الإعاقة داخل 8 محافظات لإجمالي 12 ألف أسرة

كما أشارت الوزارة، إلى تنفيذ 160 لقاءً جماهيريا بإجمالي مليون مستفيد، وتنفيذ 400 ألف ندوة بإجمالي عدد 4 مليون مستفيد، وتنفيذ مليون زيارة منزلية، بالإضافة إلى تنفيذ حملة وعي لمناهضة الممارسات الضارة، والتي تشمل: «جريمة ختان الإناث، مناهضة زواج الأطفال، تعليم البنات، التربية الأسرية الإيجابية»، واستفاد منها نحو 875215 مستفيد.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.