«التضامن»: اكتمال وصول حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة

اكتمل وصول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، استعدادًا لأداء مناسك الحج، حيث وصل أمس الأربعاء إلى مكة المكرمة آخر الأفواج، ويقدر عددهم بـ467 حاجا قادمين من محافظات المنيا وأسيوط والبحر الأحمر، ليصل بذلك إجمالي حجاج الجمعيات الأهلية إلى 5250 حاجًا وصلوا إلى الأراضي المقدسة.

يقدر عددهم بـ 467 حاجا قادمين من محافظات المنيا وأسيوط والبحر الأحمر

وفتحت وزارة التضامن الاجتماعي خط تواصل دائم مع الأستاذ أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، لمتابعة أوضاع حجاج الجمعيات الأهلية، والاطمئنان على الحالة الصحية الخاصة بهم، وتقديم الخدمات لهم لكي يؤدوا المناسك في سهولة ويسر.

كما حرصت الوزارة على متابعة الاستعدادات الخاصة بتصعيد الحجاج على صعيد عرفات، موجّهة بمتابعة وتفقد المخيمات على صعيد عرفات ومنى لحظة بلحظة، لضمان توفير الخدمات للحجاج، قبل استلام المخيمات التي سيتم تصعيد الحجاج إليها يوم التروية الاثنين المقبل.

من جانبه، طمأن أيمن عبدالموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي، رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، على أوضاع بعثة حجاج الجمعيات الأهلية، وحالتهم الصحية، مشيرًا إلى أنّ هناك تنسيقًا كاملًا بين البعثة الطبية لوزارة الصحة وبعثة وزارة التضامن الاجتماعي، لمتابعة حالة الحجاج وتواجد العيادات الطبية طوال الـ24 ساعة لتقديم الاستشارات الطبية وتوقيع الكشف الفوري حال وجود أي شكوى، مؤكدًا أنّ الحالة الصحية للجميع مستقرة.

متابعة حالة الحجاج وتواجد العيادات الطبية طوال الـ 24 ساعة

وأضاف عبدالموجود، أنّ هناك اجتماعات مستمرة يعقدها مع أعضاء البعثة والمشرفين لمراجعة التفاصيل الخاصة بخطة تصعيد الحجاج على صعيد عرفات، مشيرًا إلى أنّ مخيمات حجاج الجمعيات الأهلية على صعيد عرفات يتوافر بها جميع الخدمات، كما أنّ المخيمات مكيفة الهواء وبها خدمة إعاشة كاملة ويتوفر بها جميع الاحتياجات من المياه والعصائر والوجبات، فضلا عن تقديم الإرشاد والتثقيف بشكل مستمر من خلال الوعاظ والواعظات.

وأشار رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، إلى أنّه من المقرر أن تستلم البعثة المخيمات، حيث سيتم التأكد من توافر الخدمات المتفق عليها، كما أنّ هناك خطة زمنية سيتم تنفيذها خلال تصعيد الحجاج، وسيتم ذلك على مراحل حتى لا يحدث تكدس خلال مراحل التصعيد، لتوفير الراحة والتيسير على جميع الحجاج حتى تسكينهم فى المخيمات بالمشاعر المقدسة.