«الضرائب» تعلن مد موعد تقديم إقرار «القيمة المضافة» حتى 4 يوليو

أعلن الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مد أجل تقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافة عن شهر مايو 2023 حتى يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023، والذي من المفترض أن ينتهي موعد تقديمه في 30 يونيو 2023، طبقًا للمادة 18 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي نصت على: «إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها».

المهلة الممنوحة لتقديم الإقرار الضريبي

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن قرار المصلحة جاء في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2426 لسنة 2023 بتحديد إجازة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو، مطالبًا الممولين بعدم الانتظار حتى آخر المهلة الممنوحة لتقديم الإقرار الضريبي، مشيرًا إلى أن الممول يستطيع في أي وقت خلال إجازة عيد الأضحى رفع إقراراته الضريبية على المنظومة الإلكترونية.

عدم التزام الممولين بالتزاماتهم القانونية

وأكد «الضباعني»، حرص مصلحة الضرائب المصرية على تقديم الدعم الكامل ومساعدة الممولين والتيسير عليهم في أداء الالتزامات الضريبية المقررة قانونًا، ومنها تقديم الإقرار الضريبي، لافتًا إلى أن خطورة عدم التزام الممولين بالتزاماتهم القانونية يتسبب في تعرضهم للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد.

الرد على كافة الاستفسارات

ودعا رئيس المصلحة كافة الممولين بمختلف المأموريات الضريبية بالاستفادة من الدعم الفني المجاني الذي تقدمه المصلحة لمساعدتهم في تقديم إقراراتهم الضريبية على نحو صحيح.

الجدير بالذكر أن المصلحة تقدم كل الدعم للممولين، وتقوم بالرد على كافة الاستفسارات، وتقديم الحلول للمشكلات من خلال الاتصال على الخط الساخن 16395.