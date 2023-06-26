إنشاء سجلات تراخيص مزاولة مهنة لخريجي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

وافق الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، على إنشاء سجلات جديدة لخريجي تكنولوجيا العلوم الصحية التي لم ينشأ لها سجل لترخيص مزاولة المهنة بوزارة الصحة والسكان.

وأكدت الوزارة، في بيان إنشاء سجلات لتراخيص مزاولة المهنة لخريجي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والحصول على ترخيص مزاولة مهنة وفقا للمسمى الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته رقم 50 بتاريخ 24 يوليو 2019.