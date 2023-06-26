«الداخلية»: ضبط 265 قضية مخدرات وتنفيذ 73 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 265 قضية مواد مخدرة بإجمالي 280 متهما ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 117,409 كيلوجرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 42,150 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 15,799 كيلوجرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10,725 كيلوجرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت 1,730 كيلوجرام، ةكمية من مخدر الآيس وزنت 1,245 كيلوجرام، وكمية من مخدرالإستروكس وزنت 950 جرام، وكمية من مخدر البودر وزنت 641 جراما، وكمية من مخدر الكوكايين وزنت 5 جرامات، و878 قرصا مخدرا.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 126 قطعة سلاح ناري بحوزة 110 متهمين، وتنفيذ 73117 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 34 متهما هاربا، وضبط 14 متهما بأعمال البلطجة، وضبط 263 دراجة نارية مخالفة، وضبط 22726 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 58 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 8 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.