«الصحة»: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الإسكندرية لاستقبال إصابات «عقار ميامي»

وجّه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم، برفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسكندرية، لاستقبال أي إصابات جراء انهيار عقار بمنطقة ميامي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الوزارة دفعت بـ12 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، فضلا عن رفع حالة التأهب في مرفق إسعاف الإسكندرية، تحسبا للتعامل مع أي إصابات محتملة.

وأضاف «عبدالغفار» أنّ فرق الإسعاف المتمركزة في موقع الحادث، متأهبة للتعامل مع أي إصابات، وجار حصر أعداد المصابين جراء الحادث.