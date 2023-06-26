مفاجآت ألبوم فيلم «باربي» مستمرة مع أغنية ديو تجمع نيكي ميناج وايس سبيس

يبدو أن مفاجآت ألبوم فيلم «باربي» الموسيقي لن تتوقف مع اقتراب صدور العمل السينمائي المنتظر في صالات العرض، وهذه المرة مع نيكي ميناج وايس سبيس، فبعد ثلاث أغاني حققت نجاحاً عالمياً مبهراً، أصدرت النجمتان نيكي ميناج وايس سبيس أغنية «Barbie World» من ألبوم «BARBIE THE ALBUM»، وهي نسخة جديدة للأغنية الشهيرة التي سبق وقدمتها فرقة «Aqua» والتي تحولت إلى عمل يردده الصغار والكبار ومتصل بشكل مباشر بشخصية باربي.

النسخة الجديدة من الأغنية مع نيكي ميناج وايس سبيس أصبحت متوفرة على جميع المنصات الموسيقية بعد حملة تشويق ضخمة بداية مع الإعلان الرسمي عن الفيلم الذي حصد ملايين المشاهدات وتصدر التراند على يوتيوب، وصولاً إلى إعلان خبر التعاون عبر حساب نيكي ميناج في إنستجرام، حيث حقق المنشور أكثر من مليار تفاعل.

الأغنية ترافقت مع فيديو كليب من إخراج هانا لوكس ديفيس وهو يعكس روح الأغنية التي تدمج بين المشاهد الكلاسيكية للفيلم والتطور التي تقدمه النجمتين نيكي ميناج وايس سبيس.

ألبوم «BARBIE THE ALBUM» هو الرفيق الموسيقي الرسمي لفيلم Barbie الذي طال انتظاره خلال الصيف، من بطولة مارجو روبي ورايان جوسلينج بالتعاون مع «Warner Bros. Pictures» وأصبح متاحا للحجز المسبق عبر مختلف المنصات الموسيقية على أن يصدر بشكل كامل في 21 يوليو المقبل موعد العرض الجماهيري الأول للفيلم عالمياً.

سبق هذا الإصدار 3 أغانٍ من الألبوم آخرها كان أغنية «Angel» للنجمة بينك بانثيرس، بالإضافة إلى أغنية «WATATI» للنجمة كارول جي التي حققت نجاحاً كبيراً وتم تصنيفها بشكل سريع من قبل اهم النقاد العالميين على إنها من أنجح الأغاني لهذا الصيف، أما أغنية «Dance The Night» للنجمة دوا ليبا فكانت أول إصدار من إنتاج مارك رونسون وأندرو وايت وبيكارد برازرز، والذي ترافق مع فيديو كليب مبهر وظهور خاص لكاتبة فيلم «باربي» ومخرجته والمنتجة التنفيذية جريتا جيرويج، حصد العمل ملايين المشاهدات.

الألبوم المنتظر سيستمر بإبهار العالم مع أغانٍ من أشهر النجوم العالميين منهم ليزو، شارلي اكس سي اكس، افا ماكس، دومينيك فايك، خالد، ذا كيد لاروي، تامي إمبالا، هايم، غايلي وفيفتي فيفتي وغيرهم ، وتدور تدور أحداث القصة حيث تعيش دمية في مدينة باربيلاند تُدعى باربي، وحينما تُطرد من المدينة بسبب عدم كونها مثالية، تنطلق في مغامرة بالعالم الحقيقي على أمل إثبات جدارتها والعودة إلى وطنها.