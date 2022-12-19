أبرز المعلومات عن فيلم «باربي».. يعرض في يوليو 2023

يترقب عشاق الدمية باربي، موعد عرض فيلم باربي barbie في الولايات المتحدة الأمريكية ومختلف دول العالم، خصوصًا بعد التريللر التشويقي الأول للفيلم والذي كشفت عنه الشركة المنتجة خلال اليومين الماضيين، وحقق ما يقرب من 5 ملايين مشاهدة، وتصدر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، بعد تداول رواد بالسوشيال ميديا، المقطع الدعائي للفيلم.

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن فيلم باربي barbie، وذلك من خلال السطور التالية:

- تجسد مارجوت روبي، شخصية الدمية باربي التي اجتاحت شهرتها جميع أنحاء العالم.

أبطال فيلم باربي

- ويشارك في بطولة الفيلم رايان جوسلينج، ويل فيرل، مايكل سيرا، إيسا راي، كيت ماكينون، إيما ماكي، ألكسندرا شيب.

- يجسد ريان جوسلينج شخصية كين، وهو الشريك الأشهر لـ باربي.

موعد عرض فيلم باربي

- فيلم باربي من تأليف جريتا جيرويج، وزوجها نواه بومباخ.

- والإخراج لـ جريتا جيرويج.

- موعد عرض الفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 21 يوليو 2023.

- تدور أحداث الفيلم عن باربي، والتي تعد أشهر دمية يعشقها الأطفال وبالتحديد الفتيات، تخرج من المدينة الخاصة بها والتي تتميز بألوانها الوردية الزاهرة وتواجه كثير من المشاكل والصعاب.