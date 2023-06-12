العالم يعاني من نقص في الطلاء الوردي بسبب باربي

خلال السنوات الأخيرة عانى العالم من أزمات متعددة، إلا أنه مؤخرًا بدأ يعاني من مشكلة جديدة، وهي نقص الطلاء الوردي عالميًا، بسبب إنتاج فيلم «باربي» للمخرجة الأمريكية جريتا جيرويج التي استهلكت كميات كبيرة من الطلاء الوردي.

أزمة في الطلاء الوردي عالميًا

وأفاد تقرير لمجلة Architectural Digest بأن الفيلم الذي لا يزال في طور الإنتاج تسبب في نفاد اللون الوردي في العالم.

وقالت سارة جرينوود مصممة الديكور للفيلم، الذي اعتمد على بناء «باربي لاند» تعتمد بالكامل على اللون الوردي الفاتح، وحتى منزل أحلام باربي، وحتى الطريق وأعمدة الإنارة.

وفي هذا الشأن، قالت غيرويغ ومصممة إنتاج الفيلم سارة غرينوود عن بناء «باربي لاند»، التي اعتمدت على اللون الوردي الفاتح بشكل كامل، بدءًا من النسخ الواقعية لـ«منزل الأحلام» الشهير مرورا بالطرق وانتهاء بأعمدة الإنارة.

وفي نفس الاتجاه، كشفت لورين براود نائب رئيس التسويق في شركة Rosco، وهي الشركة المسؤولة عن توريد الطلاء الوردي للفيلم، إن تم استهلاك كافة كميات الطلاء بهذا اللون لديهم، مضيفه أنها تأتي بالتزامن مع مشاكل التوريد العالمي بسبب جائحة كورونا، وفق تقرير لقناة العربية.

وأضافت إن الطقس القاسي في تكساس الأمر الذي أثر بشكل رئيسي على استيراد المواد المستخدمة في صناعة الطلاء، إلا أنهم في الشركة قدموا كل ما بوسعهم، ولا يمكن معرفة إذا كان بإمكانهم المطالبة بالتأمين.

فيلم باربي

يذكر أن فيلم باربي، من إنتاج شركة «وارنر براذرز»، وتلعب دور البطولة مارجوت روبي بدور شخصية «باربي» والممثل الكندي ريان غوسلينغ بدور «كين»، ومن المتوقع أن يتم طرح الفيلم بدور السينما حول العالم في 21 من يوليو 2023.