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المنطقة المركزية العسكرية تنظم احتفالية لذوي الهمم بمركز شباب أهالينا 2

كتب:

محمد مجدي
06:18 م | الإثنين 26 يونيو 2023
المنطقة المركزية العسكرية تنظم احتفالية لذوي الهمم بمركز شباب أهالينا 2

نظّمت المنطقة المركزية العسكرية على مدار يومين متتاليين عدد من الأنشطة والفعاليات لعدد من ذوي الهمم وأسرهم بمركز شباب أهالينا (2) بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومحافظة القاهرة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، انطلاقا من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة تجاه أبناء الشعب المصري من ذوي الهمم.

تضمّنت الفعاليات تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية والألعاب الترفيهية التي بعثت البهجة والسعادة في نفوس أبطال مصر من ذوي الهمم، تلاها تقديم محاضرة لتوعية الأسر بأهمية تنظيم الوقت وإكساب ذويهم المهارات والقدرات اللازمة؛ ليؤكدوا للجميع بأنهم قادرين بالفعل على خدمة المجتمع.

وأعرب أبطال مصر من ذوي الهمم وأسرهم عن سعادتهم البالغة بتلك الاحتفالية، مقدمين الشكر للقوات المسلحة على الجهود الصادقة التي تقدمها في دعمهم ورعايتهم في شتى ربوع الوطن.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.