المنطقة المركزية العسكرية تنظم احتفالية لتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية

في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كل أوجه الدعم لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية الذين قدموا أرواحهم ودماءهم فداء للوطن، نظمت قيادة المنطقة المركزية العسكرية، بالتعاون مع جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، احتفالية لتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية من رجال القوات المسلحة، عرفاناً بما قدمه هؤلاء الرجال لحماية الوطن وصون مقدساته.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء الوطن الأبرار، وألقى اللواء أركان حرب طارق حامد الشاذلي قائد المنطقة المركزية العسكرية، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للحضور، مؤكداً أن دماء الشهداء وتضحياتهم كانت بمثابة الصخرة التي تتحطم عليها مطامع المعتدين، وأن التاريخ الوطني سيتذكر بكل الفخر ما قدمه هؤلاء الشهداء والمصابين من تضحيات وبطولات سطرت في سجلات الشرف بأحرف من نور.

من جانبه، أكد اللواء أشرف أحمد الشريف مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على تقديم كل سبل الرعاية لتوفير حياة كريمة لأسر الشهداء والمصابين الذين ضحوا بالغالي والنفيس لتبقى راية الوطن عالية خفاقة.

وفي نهاية الاحتفالية، عبر أسر الشهداء عن عميق امتنانهم وشكرهم للقيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على حرصهم على التواصل الدائم والمستمر مع أسر الشهداء والمصابين، مؤكدين أن الدولة المصرية لا تنسى أبداً أبناءها الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً لهذا الوطن دفاعاً عن استقراره وسلامة أراضيه.

حضر الاحتفالية عدد من قادة وضباط القوات المسلحة وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية.