الفريق أسامة عسكر يشهد بيانا عمليا لإحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية

شهد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بيانا عمليا للتكتيكات الصغرى والمهارة في الميدان، لإحدى تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية، وذلك باستخدام أحدث أساليب التدريب المتطورة، في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

بدأ البيان بكلمة اللواء أركان حرب طارق الشاذلي، قائد المنطقة المركزية العسكرية، أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على تطوير وتحديث أساليب التدريب القتالي داخل المنطقة المركزية العسكرية، وأنّ رجال المنطقة سيظلوا محافظين على الاستعداد القتالي العالي بما يمكنهم من تحقيق المهام المكلفين بها.

أعقب ذلك تقديم مراحل البيان العملي والتوجيه الطبوغرافي وأوضاع القوات داخل البيان، تلي ذلك استعراض المهارات الأساسية للفرد والجماعة في الميدان والتدريب التكتيكي المجمع للعناصر التخصصية.

وفى نهاية البيان، نقل الفريق أسامة عسكر، تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، للعناصر المشاركة في البيان، مشيدا بالأداء الراقي للعناصر المشاركة في تنفيذ البيان، كما ناقش عددا من القادة والضباط المشاركين بالبيان في الأسلوب الأمثل لتنفيذ إجراءات البيان، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية لتنفيذ جميع المهام التي توكل إليهم.

وتفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مجمع للصناعات يضم هنجر لإصلاح الدبابات، وورش لصيانة الأسلحة والذخيرة ومعدات الإشارة والمركبات، للاطمئنان على الحالة الفنية والإدارية للأسلحة والمعدات.

حضر إجراءات البيان وتفقد مجمع الصناعات، عدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية.