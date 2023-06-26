دار الإفتاء تحدد أوقاتا يُحرّم الصيام فيها.. منها يوم العيد

يحرص المسلمون من جميع أنحاء العالم في هذه الأيام على الإكثار من الطاعات والعبادات، ومن بينها الصوم، ولكن قد لا يعلم عدد منهم أنّ هناك أيامًا يُحرّم فيها الصيام، وهو ما أوضحته دار الإفتاء.

أيام يحرم فيها الصيام

وقالت دار الإفتاء، في منشور عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، إنّ جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أنّ الأيام التي يحرم الصيام فيها هي: «يوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى، وأيام التشريق الثلاثة؛ الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة».

ومن بين الأيام التي يحرص المسلمون على صيامها، هو يوم عرفة، ولكن يظن البعض أنه يجب صيام الثمانية أيام التي تسبقه حتى يجوز لهم صيام يوم عرفة، ولكن هذا ما نفته دار الإفتاء، وأوضحت حكمه.

حكم صيام يوم عرفة منفردا

وأكدت دار الإفتاء، أنّه يجوز للمسلم صيام يوم عرفة منفردًا بغير صيام الأيام الثمانية التي قبله؛ إذ ورد في الحديث الشريف استحباب صوم يوم عرفة من غير اشتراط اقتران صومه بصوم ما قبله؛ فروى مسلمٌ في «صحيحه» عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ».