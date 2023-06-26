متى يبدأ وقت الوقوف بعرفة ومتى ينتهي؟.. دار الإفتاء تجيب

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، حول متى يبدأ وقت الوقوف بعرفة ومتى ينتهي، قال فيه صاحبه: «ما حكم مَن وقف بعرفة قبل الزوال فقط؟ وهل يجوز للحجاج أن ينفروا من عرفة قبل المغرب؟ وما حكم مَن وقف بها جزءًا من ليلة النحر فقط؟ وهل يجوز شرعًا أن تكون نفرة الحجيج من عرفات على مراحل لتتم النفرة في سهولة ويسر لهذه الأعداد الغفيرة المتزايدة؟ وهل هذا يعتبر ذلك تغييرا لمناسك الحج؟».

متى يبدأ وقت الوقوف بعرفة ومتى ينتهي؟

وأجابت دار الإفتاء على هذه التساؤلات عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، وقالت في إجابتها إن الوقت المحدد للوقوف بعرفة ووقت النفرة منها من الأمور التي فيها خلاف بين الفقهاء والعلماء، مشيرة إلى أن الأكمل في ذلك هو الجمع في الوقوف بين الليل والنهار من بعد الزوال.

دار الإفتاء توضح الخلاف بين الفقهاء في «الوقوف بعرفة»

وأضافت دار الإفتاء، أنَّ الخلاف فيما سوى ذلك، فعند الحنابلة، يرون أنه يجوز الوقوف والدفع من عرفة للحاج من بعد الفجر وقبل الزوال، وفي هذه الحالة يكون عليه دم، أما الشافعية فيقولون بأن يكون الدفع من عرفة قبل الغروب، ولا يكون عليه دم، أو الاكتفاء فقط بالوقوف لجزء من ليلة النحر، ولا يكون عليه في ذلك حرج.

المستحب فعله في الوقوف بعرفة

وتابعت دار الإفتاء، أنَّ المستحب بين ذلك كله، هو اتباع ما هو أنسب للحجاج، مشيرة إلى أنَّ محافظة الحجاج على نفوسهم وأمنهم إنما هي من بين مقاصد الشريعة العليا.