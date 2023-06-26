كيف نصلي صلاة عيد الأضحى في البيت؟.. «الإفتاء» توضح الخطوات

يضطر البعض إلى صلاة عيد الأضحى في المنزل لأسباب مختلفة، قد تمنعهم من أدائها في المسجد، ويحرص المسلمون على معرفة كيف نصلي صلاة عيد الأضحى في البيت، وأوضحت دار الإفتاء المصرية إجابة السؤال، وهو ما نرصده في التقرير التالي.

كيف نصلي صلاة عيد الأضحى في البيت؟

وأوضحت دار الإفتاء المصرية كيف نصلي صلاة عيد الأضحى في البيت، كما يلي.

- يمكن إقامة تكبيرات العيد بصورة عادية كما لو كانت في المساجد.

- تكون صلاةُ العيد في البيت بنفس صفة صلاة العيد المعتادة.

- يُصَلِّي المسلم ركعتين بـ7 تكبيرات بعد الإحرام في الأولى قبل القراءة.

- 5 تكبيرات في الثانية قبل القراءة، ثم يجلس للتشهد ويُسَلِّم.

- لا تُسَنُّ في هذه الحالة الخُطْبَة بعد أداء الصلاة.

وصلاة العيد سُنَّة مُؤكَّدة، ويستحب أن تكون في جماعةٍ مع الإمام سواء في المسجد أو الخلاء، فإذا وُجِد مانعٌ، فإنه يجوز أن يُصلِّي المسلم العيد في البيت منفردًا أو مع أهل بيته.

وذكرت دار الإفتاء أَنَّ الشافعية يُعَمِّمون الحكم في صحة صلاة العيد للمنفرد، أي: سواء كان لعذرٍ أو لا، فعلى هذا فمَنْ فاتته صلاة العيد مع الإمام سواء في الخلاء -أي: الساحات- أو في المسجد، وكذا إذا تَعذَّرت إقامة صلاة العيد لمانعٍ -كوباءٍ أو غيره يمنع اجتماع الناس للصلاة-؛ فإنه يُشْرَع لمَنْ كان هذا حاله فِعْل صلاة العيد في البيت.فمَنْ صَلَّى العيد في البيت: فله أن يصليه وحده، أو في جماعةٍ مع أهل بيته، بلا خطبةٍ بعد الصلاة على الأصح من مذهب الشافعية؛ قال شيخ الإسلام ابن حجر في "تحفة المحتاج" (3/ 40، ط. المكتبة التجارية): [(و)تسن (للمنفرد)، ولا خطبة له] اهـ.

وقت صلاة العيد

ويبدأ وقت صلاة العيد من وقت ارتفاع الشمس، أي بعد شروقها بحوالي ربع الساعة، ويمتد إلى زوال الشمس، أي: قبيل وقت الظهر. ينظر: "حاشية ابن عابدين" (1/ 558)، و«حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (1/ 396، ط. دار الفكر)، و«مغني المحتاج» للخطيب الشربيني (1/ 310)، و«كشاف القناع» للبهوتي (2/ 50).وصلاة العيد -سواء مع الإمام في المسجد أو منفردًا في البيت- ركعتان، تُفْتَتح الأولى منهما بسبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ ما تيَسَّر له من القرآن جهرًا، ويتم ركعة عادية كما في غيرها من الصلوات، وفي الركعة الثانية: يُكَبِّر خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام، ثم يقرأ، ويتم الركعة، ويجلس للتشهد ويُسَلِّم.